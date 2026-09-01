Европа осталась без ракет из-за Трампа

Американские военные испытывают критическую нехватку зенитных ракет в Европе. Причина – война Трампа с Ираном, которая вытянула запасы с европейских складов на Ближний Восток.
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