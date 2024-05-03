Дубль два: после небывалого наводнения в Дубае вновь столкнулись с проливными дождями

Авиакомпания Emirates была вынуждена отменить и задержать несколько рейсов в Дубай и обратно, второй по загруженности международный аэропорт в мире, в то время как жителям и студентам было приказано работать и учиться из дома, поскольку в четверг в Объединенные Арабские Эмираты вернулись проливные дожди, сообщает CNN.