Дубль два: после небывалого наводнения в Дубае вновь столкнулись с проливными дождями

Авиакомпания Emirates была вынуждена отменить и задержать несколько рейсов в Дубай и обратно, второй по загруженности международный аэропорт в мире, в то время как жителям и студентам было приказано работать и учиться из дома, поскольку в четверг в Объединенные Арабские Эмираты вернулись проливные дожди, сообщает CNN.
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