Пасхальное богослужение прошло в главном храме Вооруженных сил России

В главном храме Вооруженных сил (ВС) России в ночь на 5 мая прошла большая Пасхальная служба. Торжественную литургию возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Феогност.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии