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В Склифе сообщили об улучшении состояния Василия Ливанова

В Склифе сообщили об улучшении состояния Василия Ливанова

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда госпитализирован актер и режиссер Василий Ливанов, рассказали о положительной динамике в его состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в этом медучреждении.

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