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«Спартак» предложил «Гвадалахаре» около 10 миллионов евро за участника ЧМ-2026 Альварадо

«Спартак» предложил «Гвадалахаре» около 10 миллионов евро за участника ЧМ-2026 Альварадо

«Спартак» ведет переговоры с «Гвадалахарой» о трансфере правого вингера Роберто Альварадо, сообщает ««Спартак» ведет переговоры с «Гвадалахарой» о трансфере правого вингера Роберто Альварадо, сообщает «Спорт-Экспресс».

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