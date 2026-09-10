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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Используем все доступные возможности для разрешения ситуации». Федерация фигурного катания России – о недопуске Валиевой, Кондратюка, Степановой и Букина

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) о недопуске  Камилы Валиевой , Марка Кондратюка , Александры Степановой и Ивана Букина к турнирам.

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