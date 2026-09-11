Кейт Миддлтон посетила больницу, где лечилась от рака

Кейт Миддлтон посетила Королевский госпиталь Marsden в Лондоне, где сама проходила лечение от рака. Она встретилась с пациентами и сотрудниками клиники, а также узнала, как будут использованы средства, собранные в рамках её благотворительного восхождения на три вершины.