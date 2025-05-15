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Сенатор Кейн: ЕС хочет быть частью сделки по Украине, но прогресс маловероятен

Сенатор Кейн: ЕС хочет быть частью сделки по Украине, но прогресс маловероятен

Сенатор США от Демократической партии Тим Кейн заявил, что страны Европы скептически относятся к вероятности мирного урегулирования конфликта в ближайшее время, но хотят стать частью любой сделки по Украине.

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