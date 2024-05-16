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🇸🇰 Что сейчас с премьер-министром Словакии Робертом Фицо? Врачам удалось стабилизировать состояние премьера Словакии Роберта Фицо, но ситуация всё ещё очень серьёзная.

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