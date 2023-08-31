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В прокуратуре Новгородской области обсудили проблемы борьбы с дистанционными мошенниками

В прокуратуре Новгородской области обсудили проблемы борьбы с дистанционными мошенниками

Под председательством прокурора Новгородской области Сергея Швецова прошло межведомственное совещания руководителей правоохранительных органов региона по вопросам выявления, пресечения и раскрытия преступлений, совершённых с использованием информа .

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