В прокуратуре Новгородской области обсудили проблемы борьбы с дистанционными мошенниками

Под председательством прокурора Новгородской области Сергея Швецова прошло межведомственное совещания руководителей правоохранительных органов региона по вопросам выявления, пресечения и раскрытия преступлений, совершённых с использованием информа .
Под председательством прокурора Новгородской области Сергея Швецова прошло межведомственное совещания руководителей правоохранительных органов региона по вопросам выявления, пресечения и раскрытия преступлений, совершённых с использованием информа .
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