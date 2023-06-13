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СМИ: Индия преподнесла Лаврову на День России подарок, который не понравится США

СМИ: Индия преподнесла Лаврову на День России подарок, который не понравится США

Авторы китайского издания «Baijiahao» рассказали о подарке Главе МИД России Сергею Лаврову от Индии на День России, который может очень не понравится США.

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