Данила Козловский нашел новую работу в Западной Европе

Сбежавший из России в связи с проведением спецоперации Вооруженных Сил Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины и осудивший её бывший популярный у нас актёр Данила Козловский в настоящее время старается заработать деньги на пропитание в Западной Европе, поскольку его карьера на сценах театров и киноплощадок США явно не задалась.