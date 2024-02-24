Данила Козловский нашел новую работу в Западной Европе

Сбежавший из России в связи с проведением спецоперации Вооруженных Сил Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины и осудивший её бывший популярный у нас актёр Данила Козловский в настоящее время старается заработать деньги на пропитание в Западной Европе, поскольку его карьера на сценах театров и киноплощадок США явно не задалась.
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