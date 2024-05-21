Прокуратура организовала проверку после потопа в Новосибирске

Проверку в связи с неработающими ливневками организовал городской прокурор. Прокурор Новосибирска Роман Сивак по поручению областной прокуратуры организовал проверку исполнения законодательства по обустройству, ремонту и содержанию ливневых канализаций на дорогах города.
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