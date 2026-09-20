Проект создания ядерной боеголовки в Великобритании успешно прошел проверку

Программа создания британской ядерной боеголовки Astraea успешно прошла этап проверки проекта системы (System Design Review), 19 сентября пишет The UK Defence Journal.
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