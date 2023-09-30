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Мы из Советского Союза

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Но это наша, слышишь, наша кровь!

Но это наша, слышишь, наша кровь!

Напоминаю, что все материалы имеют месячный перерыв от событий.Боец ЧВК "Вагнер", вступивший в ряды компании через "Проект К", обратился к хейтерам, которые критикуют "вагнеровцев" последние два месяца.

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Комментарии
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ВераВерная
Благодарю за материал. Народ всегда будет помнить вас, ребята!
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19 час.
Николай Гончаров
Спасибо, Вагнер! Низкий поклон, уважение навсегда и светлая Память павшим.
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12 час.
татьяна кирк
Теперь нет истории Росси без  ЧВК &quot;Вагнер&quot;!
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7 час.

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