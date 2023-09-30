Напоминаю, что все материалы имеют месячный перерыв от событий.Боец ЧВК "Вагнер", вступивший в ряды компании через "Проект К", обратился к хейтерам, которые критикуют "вагнеровцев" последние два месяца.
Но это наша, слышишь, наша кровь!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Благодарю за материал. Народ всегда будет помнить вас, ребята!
Ответить
19 час.
Николай Гончаров
Спасибо, Вагнер! Низкий поклон, уважение навсегда и светлая Память павшим.
Ответить
12 час.
татьяна кирк
Теперь нет истории Росси без ЧВК "Вагнер"!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии