Монстры из Сочи: маньяки убили 14 человек и еще 20 ранили

Монстры из Сочи: маньяки убили 14 человек и еще 20 ранилиВсе началось 3 апреля 2008 года, когда в руках прохожих в парке Кирова в Лазаревском неожиданно взорвался найденный на лавочке красивый портсигар.
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