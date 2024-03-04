Возбуждено дело из-за надписи на батарее Владивостокской крепости

Известия/Зураб Джавазадзе Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело после того, как злоумышленник нанес краской надпись на памятнике истории – Поспеловской батарее Владивостокской крепости.
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