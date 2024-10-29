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Врачи дали совет для эффективного снижения риска инфаркта и инсульта

Врачи дали совет для эффективного снижения риска инфаркта и инсульта

Кардиолог Герман Гандельман, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дали россиянам совет для эффективного снижения риска инфаркта и инсульта.

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