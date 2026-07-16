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Экспорт АПК России за полгода вырос на 26%

Экспорт АПК России за полгода вырос на 26%

Экспорт агропродукции из России за полгода вырос на 26% и составил 21 млрд долларов.По состоянию на 5 июля 2026 года стоимостный объем экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса РФ составил 21 млрд долларов.

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