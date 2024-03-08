«Я спросил у ясеня»: исполнилось 80 лет Сергею Никитину

Сегодня, в Международный женский день, исполнилось 80 лет супругу Татьяны Никитиной, одному из ведущих представителей авторской песни в России, заслуженному деятелю искусств РФ, члену Союза театральных деятелей РФ, лауреату Царскосельской художественной премии, физику, кандидату физико-математических наук, популярному советскому и российскому певцу и композитору Сергею Никитину.