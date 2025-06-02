С украинцами проводят старый турецкий кунштюк

Да-да, именно тот самый кунштюк, что западникам не раз удалось провести с турками. Старый, надежный и отработанный.
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