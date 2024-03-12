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Камеры засняли человека, крепившего бомбу к машине экс-советника главы МВД ЛНР

Камеры засняли человека, крепившего бомбу к машине экс-советника главы МВД ЛНР

Камеры зафиксировали человека, который прикрепил взрывное устройство к автомобилю бывшего советника главы МВД Луганской Народной Республики, заместителя ректора Луганского государственного университета им.

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