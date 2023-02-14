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Брэдли Бил оштрафован лигой на 25 тысяч долларов за контакт с судьей во время матча

НБА в понедельник объявила о том, что защитник «Вашингтона» Брэдли Бил оштрафован на 25 тысяч долларов за контакт с судьей.

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