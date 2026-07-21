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Помолвка на высоте 443 метров и угроза 10 лет тюрьмы: как романтичный жест в Нью-Йорке обернулся арестом для известных руферов

Помолвка на высоте 443 метров и угроза 10 лет тюрьмы: как романтичный жест в Нью-Йорке обернулся арестом для известных руферов

Для этой пары высота давно стала привычной декорацией, а экстремальные восхождения — частью совместной жизни.

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