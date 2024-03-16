ВС России ударом авиабомбы уничтожили около 300 боевиков «Кракена»

Порядка 300 боевиков украинского формирования «Кракен»* были уничтожены после применения российскими военными объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ), сообщил глава штаба Объединенной группировки войск Алексей Ким.
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