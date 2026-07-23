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Свидетель по делу экс-вице-губернатора Челябинской области приговорен к семи годам колонии

Свидетель по делу экс-вице-губернатора Челябинской области приговорен к семи годам колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля, ФедералПресс. Суд вынес приговор бывшему вице-мэру Копейска Андрею Шадрину, проходящему свидетелем по резонансному коррупционному делу бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика.

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