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ИА Регнум

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Экс-мэр Сочи Копайгородский обжаловал приговор суда о 15 годах колонии за взятку

Экс-мэр Сочи Копайгородский обжаловал приговор суда о 15 годах колонии за взятку

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский подал апелляцию на решение суда приговорить его к 15 годам лишения свободы по делу о получении взяток на сумму более 200 млн рублей.

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