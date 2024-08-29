Кандидаты в МГД от команды Собянина обсудили работу с молодежью

В среду, 28 августа, в Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась экспертная сессия «Город молодых: цели и возможности нового поколения москвичей» На встрече участники команды мэра обсудили возможности образования и профессионального роста в современной Москве, поддержку молодых профессионалов, а также развитие цифровой экосистемы Москвы, в том числе электронной системы голосования, которое наиболее популярно среди московской молодежи.