Вице-губернатор Санкт-Петербурга покинул пост по собственному желанию

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев покинул свой пост по собственному желанию. Губернатор региона Александр Беглов принял отставку чиновника, сообщили в пресс-службе администрации главы Санкт-Петербурга.
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