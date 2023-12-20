Сериал о жизни Владимира Арсеньева завершил первый этап съемок

Съемочная группа сериала “Арсеньев”, посвященного жизни и творчеству знаменитого путешественника, писателя и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, закончила первый этап работы в Приморском крае.
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