Гениально и просто: в моду вошел монохромный маникюр

Гениально и просто: в моду вошел монохромный маникюрВ галерее показываем, с какими референсами идти к своему мастеру по маникюру:Маникюр из аккаунта LightslacquerМаникюр из аккаунта NailsbystephskinnerМаникюр из аккаунта Rawaanaileditманикюр Rayo.