Белорусский парламентарий рассказал о сроках вступления страны в ШОС

Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) произойдет в ближайшем будущем, заявил член постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Сергей Сыранков, 15 декабря передает РИА Новости.