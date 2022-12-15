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Белорусский парламентарий рассказал о сроках вступления страны в ШОС

Белорусский парламентарий рассказал о сроках вступления страны в ШОС

Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) произойдет в ближайшем будущем, заявил член постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Сергей Сыранков, 15 декабря передает РИА Новости.

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