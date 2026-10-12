Юрий Дудкин: Трамп спасает мир, пока Зеленский спасает свою власть

Почему ракетные удары по украинским городам только наращиваются, несмотря на разговоры о перемирии? Чем обернётся для Киева остановка Ровенской АЭС и разрушение накопителей электроэнергии? Зачем украинской власти лишать оборонные предприятия брони, если армия и так испытывает нехватку людей? И может ли потеря крупных городов сломить украинскую партию войны и привести к переговорам? Военный и полит… Читать далее: https://govorit.
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