Снукер. English Open. 1/2 финала. Робертсон сыграет с Селби, Бресель против Аллена

17 декабря в Брентвуде пройдут встречи 1/2 финала открытого чемпионата Англии по снукеру. Нил Робертсон сыграет с Марком Селби, Люка Бресель против Марка Аллена.

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