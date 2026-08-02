Советник патриарха Кирилла назвал действия Эстонии грубым попранием прав человека

Как сообщает EUROVIEW, Русская православная церковь выступила с резким осуждением инициативы эстонских властей, направленной на расторжение договора о безвозмездном пользовании кафедральным Александро-Невским собором в Таллине.
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