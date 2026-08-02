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EUROVIEW

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Советник патриарха Кирилла назвал действия Эстонии грубым попранием прав человека

Советник патриарха Кирилла назвал действия Эстонии грубым попранием прав человека

Как сооб­ща­ет EUROVIEW, Рус­ская пра­во­слав­ная цер­ковь высту­пи­ла с рез­ким осуж­де­ни­ем ини­ци­а­ти­вы эстон­ских вла­стей, направ­лен­ной на рас­тор­же­ние дого­во­ра о без­воз­мезд­ном поль­зо­ва­нии кафед­раль­ным Алек­сан­дро-Нев­ским собо­ром в Тал­лине.

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