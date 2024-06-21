Fashion: В чем обвиняли сына модельера Зайцева, который не раз гасил огромные долги отца, спасая его бизнес: Пост памяти Егора Зайцева

На протяжении многих лет в прессе писали о конфликте Вячеслава Зайцева с сыном Егором. Их отношения на самом деле были сложными, были в них периоды недопонимания и даже полного молчания, но они всегда оставались родными людьми, близкими не только по крови, но и по духу.
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