Армянские нацисты в центре Еревана. При участии американцев и по благословлению Пашиняна

Сергей С

ПОЛНЫЙ БРЕД! И НЕ ЗНАНИЕ ИСТОРИИ! misht hay А НЕ МИША ХАЙЛЬ - ОЗНАЧАЕТ ВСЕГДА АРМЯНИН! НА НАРУКАВНОЙ ПОВЯЗКЕ ЗНАК ВЕЧНОСТИ КОТОРОМУ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЛЕТ! ОН НА МНОГИХ ПАМЯТНИКАХ ВСЕГО ДРЕВНЕГО МИРА! А ЗИГОМ ДРЕВНЕРИМСКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ ПРИВЕТСТВОВАЛИ СВОЕГО ИМПЕРАТОРА! ТАК ЖЕ ГВАРДИЯ ПРИВЕТСТВОВАЛА НАПОЛЕОНА! ТАК ЖЕ ЭТО ПРИНЯТО У ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ! ОЧЕРЕДНОЙ АЗЕРО ТУРЕЦКИЙ БРЕД И ПРОВОКАЦИЯ!