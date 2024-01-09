Айнур Курманов. Во вторник, 2 января, в Ереване неонацисты провели марш в честь дня рождения лидера армянского фашизма Гарегина Нжде, создателя армянского национального легиона Вермахта, впоследствии осужденного советской властью за работу на Гитлера.
Армянские нацисты в центре Еревана. При участии американцев и по благословлению Пашиняна
Комментарии
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Сергей С
ПОЛНЫЙ БРЕД! И НЕ ЗНАНИЕ ИСТОРИИ! misht hay А НЕ МИША ХАЙЛЬ - ОЗНАЧАЕТ ВСЕГДА АРМЯНИН! НА НАРУКАВНОЙ ПОВЯЗКЕ ЗНАК ВЕЧНОСТИ КОТОРОМУ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЛЕТ! ОН НА МНОГИХ ПАМЯТНИКАХ ВСЕГО ДРЕВНЕГО МИРА! А ЗИГОМ ДРЕВНЕРИМСКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ ПРИВЕТСТВОВАЛИ СВОЕГО ИМПЕРАТОРА! ТАК ЖЕ ГВАРДИЯ ПРИВЕТСТВОВАЛА НАПОЛЕОНА! ТАК ЖЕ ЭТО ПРИНЯТО У ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ! ОЧЕРЕДНОЙ АЗЕРО ТУРЕЦКИЙ БРЕД И ПРОВОКАЦИЯ!
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6 час.
Мечтательница
Между прочим, свастика тоже очень древний знак, что не помешало гитлеровской Германии его использовать. Будем ждать ещё большего от армянского национализма?
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2 час.
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