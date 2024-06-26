Ростовчане оказались недовольными новым автовокзалом на Шолохова

В числе прочего жители города возмущаются отмене ряда рейсов с прежнего.Жители Ростова-на-Дону в социальных сетях начали массово высказывать своё мнение относительно нового автовокзала "Центральный" на Шолохова, который в техническом режиме должен запуститься 27 июня.