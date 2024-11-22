Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно»

На телеканале ТНТ продолжается показ сериала «Макрон» — комедии про отношения 20-летнего парня с ровесницей его родителей и про знакомство мамы и папы с избранницей сына, которое с самого начала идет не совсем гладко.
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