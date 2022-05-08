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Депутат Европарламента призвал ЕС прекратить вооружать Украину

Депутат Европарламента призвал ЕС прекратить вооружать Украину

Евросоюзу следует прекратить потакать коммерческим интересам США, предоставляя финансирование и оснащение Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил член Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани 8 мая в в эфире радио RMS.

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