В Китае раскрыли хитрую уловку Зеленского

Заявления Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией без условия о границе 1991 года являются уловкой для оказания давления на Запад, заявил в беседе с Национальным радио Китая (CNR) военный эксперт Лян Юнчунь.
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