Информация о состоянии аварийности в Ивановской области за минувшие сутки

В Тейкове в 07-20 на улице Шестагинская 38-летний мужчина, управляя автомобилем «УАЗ», совершил наезд на 57-летню женщину, переходившую проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.
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