Воронежский дом анимации начнут строить уже в следующем году

За последние несколько лет концепция Дома анимации претерпела значительные изменения. Здесь не только будут трудиться 450 сотрудников анимационной студии «Воронеж», но и предусмотрены производственный корпус, музей, а также областной креативный колледж.
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