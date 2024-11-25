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Воронежские новости

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Воронежский дом анимации начнут строить уже в следующем году

Воронежский дом анимации начнут строить уже в следующем году

За последние несколько лет концепция Дома анимации претерпела значительные изменения. Здесь не только будут трудиться 450 сотрудников анимационной студии «Воронеж», но и предусмотрены производственный корпус, музей, а также областной креативный колледж.

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