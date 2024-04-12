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Путин и Лукашенко заявили, что не против возвращения к стамбульскому договору с Киевом

Путин и Лукашенко заявили, что не против возвращения к стамбульскому договору с Киевом

Москва. Россия может вновь обсудить с Украиной договор, согласованный в Стамбуле. Такой вариант действий предложил президенту РФ его белорусский коллега Александр Лукашенко, и Владимир Путин с ним согласился, пишет Коммерсантъ.

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