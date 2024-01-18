Роспотребнадзор расследует массовое отравление роллами в Новосибирске

В Новосибирске управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону осуществляет эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания по причине фиксации массового заражения жителей кишечной инфекцией.
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