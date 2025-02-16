Русская весна
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Русская весна

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  • Eduard
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Украину препарируют, словно лягушку: этот смертельно больной на операционном столе долго не протянет

Украину препарируют, словно лягушку: этот смертельно больной на операционном столе долго не протянет

Авторы телеграм-канала «МИГ России» прокомментировали сегодняшнее политическое положение Украины, откликнувшись на публикацию украинского журналиста потерявшего всякую надежду на то, что страна будет сохранена.

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