Украину препарируют, словно лягушку: этот смертельно больной на операционном столе долго не протянет

Авторы телеграм-канала «МИГ России» прокомментировали сегодняшнее политическое положение Украины, откликнувшись на публикацию украинского журналиста потерявшего всякую надежду на то, что страна будет сохранена.
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