В Омске оказалось меньше летних веранд, чем в остальных городах-миллионниках. По подсчетам аналитиков, столики под открытым небом есть только в 14% заведений города.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске оказалось меньше летних веранд, чем в остальных городах-миллионниках. По подсчетам аналитиков, столики под открытым небом есть только в 14% заведений города.