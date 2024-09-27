Дюков высказался о ценах на нефть в ближайшие годы

Он не видит в этом повода для беспокойства Цена нефти последние два года была в пределах $70-90 за баррель, текущий уровень не выбивается из этого коридора, поэтому повода для беспокойства по поводу стоимости нефти нет, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.