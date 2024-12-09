В Майкопском районе в 2024 году отремонтировали 4 участка автомобильных дорог регионального значения

В Адыгее с большой ответственностью подходят к вопросам развития дорожной инфраструктуры. Так, в республике, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», ежегодно приводят к федеральным нормативам региональные и муниципальные автомобильные дороги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии