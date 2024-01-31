Advance: Западные соседи Украины начнут раздел страны после СВО

Некоторые сопредельные с Украиной государства, в частности Польша и Венгрия, могут попытаться реализовать свои претензии на часть украинских территорий после поражения Вооруженных сил Украины, пишет обозреватель хорватского издания Advance Ф.
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