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Advance: Западные соседи Украины начнут раздел страны после СВО

Advance: Западные соседи Украины начнут раздел страны после СВО

Некоторые сопредельные с Украиной государства, в частности Польша и Венгрия, могут попытаться реализовать свои претензии на часть украинских территорий после поражения Вооруженных сил Украины, пишет обозреватель хорватского издания Advance Ф.

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